Mercato - PSG : Pochettino va déjà plomber une grosse opération de Leonardo !

Publié le 3 janvier 2021 à 10h45 par A.M.

A peine arrivé sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino va devoir gérer le mercato d'hiver. Et alors que l'échange entre Leandro Paredes et Christian Eriksen fait grandement parler, le technicien argentin pourrait faire capoter cette opération.

C'est désormais officiel, Mauricio Pochettino est bien le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain où il remplacera Thomas Tuchel. En arrivant début janvier, le technicien argentin va notamment pouvoir réclamer quelques ajustements au sein de son effectif avec l'ouverture du mercato d'hiver. Dans cette optique, deux noms reviennent avec insistance : Dele Alli et Christian Eriksen. Il faut dire que ces deux joueurs, déjà suivis par le PSG l'été dernier, ont évolué sous les ordres de Mauricio Pochettino à Tottenham. Toutefois, comme révélé par le10sport.com, la priorité du nouveau coach parisien se nomme Dele Alli.

Pochettino veut conserver Paredes