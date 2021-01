Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sort du silence sur l’arrivée de Pochettino !

Publié le 3 janvier 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG a officialisé samedi la nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur, Leonardo a brièvement évoqué ce dossier en sortant du Camp des Loges.

« Je suis très heureux d'être ici. C'est une opportunité formidable, le projet est incroyable, pouvoir être impliqué au Paris Saint-Germain au quotidien, c'est quelque chose de grand », lâchait Mauricio Pochettino samedi au micro de PSG TV pour ses premiers mots en tant que nouvel entraîneur du PSG. La fin d’un long feuilleton qui s’était considérablement accéléré le 24 décembre dernier, nuit durant laquelle Thomas Tuchel s’était vu signifier son limogeage du PSG de la bouche de Leonardo comme Le 10 Sport vous l’avait révélé.

Leonardo va bientôt parler