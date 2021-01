Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant totalement relancé par Pochettino ?

Publié le 3 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Mis de côté ces derniers mois par Thomas Tuchel, Idrissa Gueye semblait bien parti pour quitter le PSG. Mais la nomination de Mauricio Pochettino pourrait tout relancer…

Avec le recrutement de Danilo Pereira lors du dernier mercato estival ainsi que le positionnement régulier de Marquinhos en tant que sentinelle, Idrissa Gueye a vu son temps de jeu considérablement réduit depuis quelque temps. Le milieu de terrain sénégalais, qui est d’ailleurs annoncé avec insistance sur le départ cet hiver, n’entrait donc plus dans les plans de Thomas Tuchel qui avait pourtant souhaité le recruter en 2019. Mais un nouvel élément pourrait totalement redistribuer les cartes pour Gueye au PSG…

Gueye relancé grâce à Pochettino ?

Comme l’a expliqué Le Parisien, Idrissa Gueye ne songerait absolument pas à quitter le PSG au cours du mercato hivernal. Et pour cause, le milieu de terrain sénégalais aurait conscience que la récente nomination de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur pourrait le relancer dans les mois à venir, et l’ancien joueur du LOSC n’envisagerait donc pas de changer de club.