Mercato - PSG : Pochettino aurait pris en main un dossier chaud !

Publié le 2 janvier 2021 à 19h45 par La rédaction

Régulièrement lié au Paris Saint-Germain ces derniers mois, Christian Eriksen pourrait être une des premières recrues de Mauricio Pochettino.

C’est un dossier des plus compliqués ! Annoncé depuis plusieurs mois déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain, Christian Eriksen l’a été encore plus depuis l’arrivée annoncée de Mauricio Pochettino. Pourtant, La Gazzetta dello Sport annonce ce samedi que le milieu de terrain, poussé vers la sortie à l’Inter, ne serait pas du tout dans les plans du PSG. Ainsi, son avenir devrait plutôt s’écrire en Premier League, où plusieurs clubs lui feraient les yeux doux, comme Arsenal.

Pochettino aurait appelé Eriksen