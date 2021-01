Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle piste de Pochettino faut-il boucler en priorité ?

Publié le 2 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Choisi par le PSG pour venir succéder à Thomas Tuchel au poste d’entraîneur, Mauricio Pochettino aurait déjà quelques idées pour le recrutement du club de la capitale. Et parmi les profils annoncés à cet effet, lequel faut-il boucler en priorité ? Venez voter à notre sondage du jour.

Thomas Tuchel ayant officiellement été remercié par le PSG, c’est donc Mauricio Pochettino qui va assurer sa succession, et l’ancien entraîneur de Tottenham va signer un contrat de deux ans et demi au Parc des Princes comme Le 10 Sport vous l’avait révélé. Le début d’une nouvelle ère donc pour le PSG, et Pochettino va donc tenter de faire mieux que son prédécesseur. Pour cela, le technicien argentin aurait déjà activé plusieurs pistes de son choix en coulisses pour combler les manques du PSG, et des gros noms ont été annoncés.

La première short-list de Pochettino

Mauricio Pochettino souhaiterait faire venir au PSG plusieurs de ses anciens cadres de Tottenham tels qu’Harry Kane, Hugo Lloris, Dele Alli ou encore Christian Eriksen, qui évolue désormais du côté de l’Inter Milan. Des joueurs qu’il connaît particulièrement bien, ce qui pourrait donc faciliter leur intégration en France. De plus, Pochettino aimerait beaucoup recruter au PSG son compatriote argentin Paulo Dybala, sous contrat jusqu’en juin 2022 à la Juventus.



