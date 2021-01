Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a déjà pris une grosse décision pour le mercato !

Publié le 2 janvier 2021 à 14h30 par Th.B.

Dans le viseur du PSG depuis de nombreuses semaines, Christian Eriksen s’éloignerait cependant du club parisien, Mauricio Pochettino n’en faisant pas sa priorité. En outre, un retour en Premier League de l’ancien joueur de Tottenham serait le plus probable.

Depuis l’annonce d’un accord trouvé entre le PSG et Mauricio Pochettino le 24 décembre dernier, confirmé par le10sport.com, la piste Christian Eriksen a pris une tout autre ampleur dans la presse. En effet, l’ancien entraîneur de Tottenham dispose bien évidemment d’une relation spéciale avec le milieu de terrain offensif qui semble s’être perdu à l’Inter depuis son arrivée en janvier 2020. Cependant, Pochettino ou non, le dossier Christian Eriksen n’en serait pas plus simple. Le10sport.com vous révélait ces derniers jours que la priorité du nouveau patron de l’effectif du PSG se nommait Dele Alli. Et d’après L’Équipe , l’opération Eriksen commencerait à perdre de l’élan. En effet, un échange entre Leandro Paredes, un profil apprécié d’Antonio Conte, et Christian Eriksen pourrait ne plus être d’actualité. Le quotidien de la capitale explique en outre que le Danois ne serait plus un dossier prioritaire, voire chaud du PSG. Et hormis la position du Paris Saint-Germain sur cette opération, elle se compliquerait pour deux raisons précises les jours passant.

Entre Valence et la Premier League, l’opération Eriksen balance