Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Tuchel sort du silence après son licenciement !

Publié le 2 janvier 2021 à 13h30 par T.M.

En début de semaine, le PSG a officialisé le licenciement de Thomas Tuchel. Après près de 2 ans et demi sur le banc parisien, l’Allemand a été remercié par sa direction. Un choix tonitruant sur lequel est revenu Zsolt Löw, adjoint de Tuchel.

Le 23 décembre dernier, le PSG remportait son dernier match de l’année 2020 face à Strasbourg. (4-0). A ce moment-là, personne ne se doutait que cela serait la dernière fois que l’on verrait Thomas Tuchel sur le banc parisien. En effet, dans la foulée de cette rencontre, l’Allemand s’est entretenu avec Leonardo pour faire un point sur sa situation. Et alors qu’il semblait acté que Tuchel s’en irait en juin prochain, à la fin de son contrat, la direction parisienne a fait le choix de remercier son entraîneur durant la trêve hivernale. Déçu par les résultats et les méthodes de Thomas Tuchel, le PSG a donc tourné la page en se séparant du natif de Krumbach. Alors que Mauricio Pochettino va désormais être aux commandes dans la capitale, ce départ de l’entraîneur de 47 ans en a surpris plus d’un, y compris les joueurs parisiens qui ont multiplié les messages de soutiens sur les réseaux sociaux.

« Nous avons trouvé cette décision incompréhensible »