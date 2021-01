Mercato - PSG : Une incroyable opportunité pourrait se présenter pour Tuchel !

Foot - Mercato - PSG

Licencié par le PSG, Thomas Tuchel est désormais libre de s’engager où il le souhaite. Alors que le nom de l’Allemand circule en Premier League, une arrivée au FC Barcelone ne serait pas à exclure non plus.

Critiqué depuis plusieurs mois, Thomas Tuchel ne finira finalement pas la saison avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont informé l’Allemand le 23 décembre dernier après la victoire contre Strasbourg qu’il allait être démis de ses fonctions, à six mois de la fin de son bail avec le club. Le départ de Tuchel a été officialisé ce mardi par le PSG, tandis que l’annonce de l’arrivée de Mauricio Pochettino à sa place est imminente. Selon nos informations, l’Argentin va s’engager pour deux ans et demi avec le Paris Saint-Germain, mais l’avenir de Thomas Tuchel est bien plus incertain.

Alors qu’une arrivée en Premier League était évoquée pour Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur du PSG pourrait finalement rebondir… au FC Barcelone ! Sky Sport Deutschland annonçait déjà il y a quelques jours que la piste catalane était à surveiller pour Tuchel en fonction des résultats de la prochaine élection présidentielle du club culé prévue le 24 janvier prochain, une information confirmée par Bild ce vendredi. Sur Twitter , le journaliste Christian Falk a révélé que Thomas Tuchel figurait sur la liste d’un des pré-candidats à la succession de Josep Maria Bartomeu pour remplacer Ronald Koeman. Affaire à suivre…

True The elections at @FCBarcelona (24.1.) will also be interesting for Thomas Tuchel: one of the candidates for President has him on his list as his coach for the future