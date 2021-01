Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino prêt à frapper un grand coup avec Hugo Lloris ?

Publié le 1 janvier 2021 à 17h00 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino va succéder à Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Tottenham surveillerait de près les plans de son ancien entraîneur. D’après le Sun, une offensive parisienne pour Hugo Lloris serait en effet redoutée par les Spurs.

Mauricio Pochettino se fait attendre. Alors que Thomas Tuchel a officiellement été démis de ses fonctions par le PSG, aucune annonce n’a encore été faite concernant l’Argentin. Pourtant, il n’y a plus aucun doute à avoir dans ce dossier. Comme révélé par le10sport.com, Mauricio Pochettino va signer pour deux ans et demi en faveur de son ancien club, et pourra ainsi participer au mercato parisien. Selon nos informations, Dele Alli apparaît comme sa priorité, un joueur qu’il connaît très bien pour l’avoir eu sous ses ordres à Tottenham, et un autre protégé de José Mourinho pourrait être dans le viseur de Pochettino à l’avenir.

Tottenham craint le PSG et Pochettino pour Lloris