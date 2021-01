Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le gros plan de Florentino Pérez risque de tomber à l’eau…

Publié le 1 janvier 2021 à 15h00 par Th.B.

Le Real Madrid compte se montrer très actif sur le marché des transferts l’été prochain. Cependant, bien que le club merengue se soit montré très discret depuis le début de la pandémie du Covid-19, le coronavirus pourrait bien lui jouer un sale tour. Explications.

Et si le Real Madrid peinait l’été prochain à mener à bien ses grandes opérations dont l’achat de Kylian Mbappé ? Bien que 90min ait récemment fait savoir que depuis deux ans désormais, Florentino Pérez économiserait afin d’avoir les fonds nécessaires pour recruter l’attaquant du PSG à l’été 2021, la crise économique engendrée par le Covid-19 pourrait bien redistribuer les cartes du prochain mercato estival. Voire de chambouler les plans du président du Real Madrid.

Le Covid-19, ennemi du Real Madrid pour l’été prochain ?