Mercato - OM : Mitroglou, Benedetto… L’énorme point noir du projet McCourt !

Publié le 1 janvier 2021 à 11h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le début du projet McCourt à l’OM en octobre 2016, les dirigeants ont eu beaucoup de mal à stabiliser le poste de buteur, enchainant les expériences plus ou moins décevantes avec Kostas Mitroglou et Dario Benedetto. Analyse.

Cela fait maintenant plus de quatre ans que l’OM est passé sous pavillon américain, puisque Frank McCourt avait racheté le club à Margarita Louis-Dreyfus en octobre 2016. Depuis, le club phocéen a alterné le bon et le moins bon dans ses résultats, avec bien sûr en apothéose la finale d’Europe League de 2017 perdue à Lyon, face à l’Atlético de Madrid (3-0). Et si le recrutement de l’OM a apporté certains motifs de satisfaction avec des éléments tels que Morgan Sanson, Valentin Rongier, Luiz Gustavo ou encore le retour de Steve Mandanda, un poste bien spécifique semble faire l’objet d’une malédiction depuis le début du projet McCourt.

Mitroglou, le premier échec

La fameuse question du grand attaquant, qui fait débat à l’OM depuis des années, n’a toujours pas été réglée. Durant l’été 2017, la direction avait décidé de ne pas reconduire le prêt de Bafétimbi Gomis qui avait pourtant été très concluant, et avait jeté son dévolu sur Kostas Mitroglou, recruté en provenance du Benfica Lisbonne pour 15M€. Rapidement, cette expérience a viré au fiasco pour le buteur grec de 32 ans, qui s’apprête à quitter l’OM l’été prochain à l’issue de son contrat dans un anonymat presque total après avoir enchaîné les périodes de prêt peu concluantes à Galatasaray et au PSV Eindhoven. Et après avoir réalisé son échec avec Mitroglou, l’OM avait tenté un pari encore plus osé…

Benedetto toujours trop irrégulier

Après un bref passage de six mois de Mario Balotelli à l’OM en janvier et juin 2019, Andoni Zubizarreta (NDLR : l’ancien directeur sportif de l’OM) a opté cet été-là pour le recrutement de Dario Benedetto. Une première expérience européenne pour le buteur argentin, arraché à Boca Juniors pour 14M€, et qui alterne le bon et le moins depuis son arrivée au stade Vélodrome : 11 buts inscrits en Ligue 1 pour sa première saison à l’OM, et seulement 3 depuis le début de cet exercice 2020-2021. En clair, ce n’est pas avec Benedetto que l’OM semble avoir enfin réglé ses problèmes au poste de buteur, et Pablo Longoria devra donc une nouvelle fois se pencher très sérieusement sur ce dossier dans les mois à venir, le tout avec des finances limitées. Reste à savoir si le projet McCourt se trouvera enfin un grand buteur digne de ce nom…