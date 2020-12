Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mitroglou, Luis Henrique… Eyraud justifie les ratés de l’OM !

Publié le 22 décembre 2020 à 13h15 par T.M.

Alors que l’OM paye aujourd’hui cher certaines erreurs dans son recrutement, Jacques-Henri Eyraud s’est prononcé sur ces ratés des Phocéens.

Comme promis à son arrivée à l’OM, Frank McCourt a bien dépensé 200M€, même plus, pour le recrutement de nouveaux joueurs sur la Canebière. Toutefois, cet argent a souvent été utilisé de la mauvaise manière. En effet, les Phocéens se sont ratés à plusieurs reprises dans leur recrutement comme avec Kostas Mitroglou, qui est aujourd’hui payé… pour ne pas jouer. Il en est de même avec le récent exemple de Luis Henrique, lui l’ailier alors qu’André Villas-Boas attendait un attaquant axial. Alors que ces manqués exaspèrent, Jacques-Henri Eyraud a tenu à s’expliquer.

« C’est quelque chose qui existe dans tous les clubs »