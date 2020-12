Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kostas Mitroglou aurait pu toucher une petite fortune !

Publié le 20 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Plus que jamais dans une impasse à l’OM où son contrat court jusqu’en juin prochain, Kostas Mitroglou aurait pourtant refusé un pont d’or en provenance d’Arabie Saoudite.

Durant l’été, alors que Kostas Mitroglou rentrait d’une énième période de prêt en provenance du PSV Eindhoven, André Villas-Boas avait clairement indiqué qu’il ne comptait pas sur le buteur grec à l’OM : « On lui cherche une porte de sortie. Il a un contrat donc on ne peut pas le mettre à la porte et je ne compte pas sur lui (…) Je lui souhaite le meilleur et qu'il trouve un club », indiquait l’entraîneur portugais. Mais Mitroglou n’a jamais trouvé preneur sur le marché, et il est aujourd’hui placardisé au sein de l’OM avant de pouvoir partir libre en fin de saison.

Mitroglou a refusé un énorme offre d’Arabie Saoudite

Pourtant, la saison de Mitroglou aurait pu être bien différente puisque Sport24 a révélé samedi que le buteur grec de l’OM aurait reçu une grosse offre de contrat en provenance d’Arabie Saoudite, avec un contrat d’un an et demi à la clé ainsi qu’un salaire annuel de 5,5M€, supérieur à celui qu’il perçoit actuellement au sein du club phocéen. Mais Kostas Mitroglou n’a pas donné suite…