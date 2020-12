Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle formule envisagée pour Eriksen ?

Publié le 20 décembre 2020 à 0h15 par A.C.

Annoncé sur le départ à l’Inter, Christian Eriksen devrait l’un des gros dossiers de ce mercato hivernal.

Il y a un an, Christian Eriksen était le maître à jouer de Tottenham et l’un des meilleurs milieux au monde. Désormais, le Danois est relégué à erreur de casting. Son choix de rejoindre l’Inter n’a pas payé du tout, puisque le déclic n’a jamais eu lieu avec son entraineur Antonio Conte. La presse italienne assure donc que la seule issue est un départ au cours du mois de janvier et le Paris Saint-Germain pourrait être intéressé. Après avoir tenté le coup cet été, Leonardo souhaiterait en effet revenir à la charge, afin de renforcer l’effectif du PSG.

L’Inter prêt à vendre Eriksen pour 22M€