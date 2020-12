Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette mise au point dans ce dossier à 10M€ !

Publié le 20 décembre 2020 à 1h00 par La rédaction

Après avoir manqué le coche cet été, l'OM aurait l'intention de revenir à la charge en janvier pour Joakim Maehle. Du côté de Genk, on a fait le point pour le Danois.

L’OM peut se mordre les doigts. Dans le viseur de Pablo Longoria l’été dernier afin de remplacer Bouna Sarr, Joakim Maehle était tout proche de s’engager avec l’équipe d’André Villas-Boas. Son club de Genk avait finalement fait échouer le dossier dans les dernières heures du mercato, au plus grand désarroi de Maehle. Mais cela pourrait n'être que partie remise. En effet, l'OM penserait toujours au Danois, qui pourrait enfin débarquer en janvier. A moins qu'il ne rejoigne un autre club. En coulisse, l'Atalanta ferait également le forcing pour recruter l'arrière droit, estimé à 10M€, et le chiper au nez et à la barbe de Longoria.

Un départ de Joakim Maehle déjà acté ?