Mercato - OM : Villas-Boas peut s’en vouloir pour ce dossier à 10M€ !

Publié le 19 décembre 2020 à 7h00 par A.C.

Joakim Maehle, annoncé comme le grand favori pour venir épauler Hiroki Sakai au poste de latéral droit, semble s’éloigner doucement mais surement de l’OM.

L’été dernier, Pablo Longoria avait tout prévu pour la succession de Bouna Sarr. Le head of football de l’Olympique de Marseille souhaitait en effet miser sur Joakim Maehle, pour remplacer le départ de l’ancien messin vers le Bayern Munich. Finalement, Maehle est resté à Genk un peu à contrecœur, agacé que son club ait finalement fait capoter son départ à l’OM. Le rendez-vous était donc pris pour le 1er janvier et le début de mercato hivernal... mais finalement il semble que Maehle ne rejoindra jamais l’OM !

L’Atalanta plutôt que l’OM... à cause de la Ligue des Champions