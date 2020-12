Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le mercato hivernal de Villas-Boas se complique déjà !

Publié le 18 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un nouveau latéral droit, l’OM songe toujours à Joakim Maehle du KRC Genk. Mais André Villas-Boas n’est pas le seul à lorgner sur le défenseur danois…

« Je veux toujours partir le plus vite possible. C'est vraiment un marché différent par rapport à celui de l'été, mais j'ai confiance quand même. J'espère qu'il y aura encore de l'intérêt pour moi et on verra ensuite ce qu'il se passe », indiquait Joakim Maehle (23 ans) en novembre dernier sur son avenir, alors que le latéral droit danois du KRC Genk était passé tout proche d’un transfert à l’OM en toute fin de mercato estival. D’ailleurs, alors que Pablo Longoria a indiqué qu’il était toujours intéressé par son profil, l’OM pourrait revenir à la charge pour Maehle, mais il devra batailler pour rafler la mise en janvier.

L’Atalanta passe à l’attaque sur Maehle

En effet, comme l’a annoncé Sky Italia ces dernières heures, l’Atalanta Bergame aurait décidé, comme l’OM, de recruter au plus vite Joakim Maehle et voudrait même mettre 10M€ sur la table pour rafler la mise avec le latéral droit de Genk. André Villas-Boas pourrait donc voir l’un de ses dossiers de longue date lui passer sous le nez…