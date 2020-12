Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La première recrue de l’hiver déjà identifiée ?

Publié le 16 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Après avoir enregistré 5 renforts durant l’été, l’OM pourrait encore bouger durant le mois de janvier. Et la première recrue pourrait être…

D’ici quelques jours, le mercato hivernal ouvrira ses portes. Et pour l’OM, cette occasion pourrait bien être saisie afin de régler les derniers problèmes au sein de l’effectif d’André Villas-Boas. L’entraîneur phocéen a d’ailleurs annoncé la couleur pour le mercato, annonçant dernièrement : « La possibilité de recruter cet hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank est disponible si on présente bien les choses ».

Maehle enfin à l’OM ?