Mercato - OM : Quelle doit être la grande priorité de Longoria ?

Publié le 16 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

A l'approche du mercato d'hiver, qui ouvrira ses portes le 2 janvier prochain, l'OM aura du pain sur la planche. Mais quelle sera la grande priorité de Pablo Longoria ?

Très bien placé au classement de Ligue 1, l'Olympique de Marseille s'apprête à vivre un mercato d'hiver crucial. En effet, afin de conserver son rythme et sa compétitivité en Championnat pour la seconde partie de saison, l'OM devra se renforcer, mais le risque d'un gros départ existe comme l'a rappelé récemment André Villas-Boas en conférence de presse : « Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m'inquiète ? Non. Tout le monde cherche à boucler des départs à part les Anglais qui sont riches ». Dans cette optique, sur quoi doit se focaliser Pablo Longoria ?

Les dossiers chauds ne manquent pas pour l'OM