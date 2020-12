Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme annonce de Villas-Boas sur le mercato d'hiver !

Publié le 14 décembre 2020 à 17h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas en a profité pour faire un point sur le mercato d'hiver qui s'annonce crucial pour l'OM, idéalement placé en Ligue 1. Et comme attendu, le technicien portugais s'attend plus à des départs qu'à des arrivées.

Bien que l'Olympique de Marseille ait connu un parcours européen catastrophique avec une élimination dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, en Ligue 1, le club phocéen se comporte bien mieux. En effet, en s'imposant contre l'AS Monaco samedi (2-1), l'OM a enchaîné un septième succès de suite en Championnat qui permet aux Marseillais de pointer à la quatrième place du classement avec deux points de retard sur le leader le LOSC. Mais l'OM possède deux matches en retard ce qui signifie que les hommes d'André Villas-Boas ont largement les moyens de récupérer la première place de Ligue 1. Eliminé de toutes compétitions européennes, le club phocéen pourra ainsi se concentrer pleinement sur la course au titre en L1, mais le mercato d'hiver va avoir une importance cruciale. Et pour cause, si l'OM laisser filer plusieurs joueurs majeurs, son effectif pourrait s'affaiblir.

Villas-Boas annonce des départs cet hiver...

Et à l'occasion de son passage en conférence de presse, André Villas-Boas a ainsi largement évoqué le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 2 janvier prochain. « La possibilité de recruter cet hiver ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank est disponible si on présente bien les choses mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m'inquiète ? Non. Tout le monde cherche à boucler des départs à part les Anglais qui sont riches », confie-t-il avant d'évoquer l'éventuel départ de ses cadres afin de renflouer les caisses de l'OM : « Si je crains le départ d’un joueur majeur comme (Boubacar) Kamara, (Morgan) Sanson ou (Duje) Caleta-Car ? Pour le moment on n’a pas cette information. Comme l’été dernier, il faut attendre la fin du mois de janvier pour savoir qui va bouger ou non . »

