Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Frank McCourt prépare un énorme coup de balai pour le mercato !

Publié le 27 novembre 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Très mécontent de la situation financière actuelle de l’OM qui peine par ailleurs à obtenir des résultats sportifs satisfaisants, Frank McCourt aurait exigé des ventes au club pour les prochaines périodes de mercato.

Alors que l’OM affiche un bilan pour le moins décevant en Ligue des Champions de 4 défaites cette saison sans avoir inscrit le moindre but (et un triste record historique de 13 défaites de rang dans la compétition), le club phocéen doit également gérer un autre problème. En effet, alors que l’objectif de ventes fixé à 60M€ pour le dernier mercato estival n’a jamais été atteint, la délicate période du Covid-19 n’arrange en rien les finances. Et Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, aurait décidé de prendre les choses en main…

De gros départs programmés à l’OM dès cet hiver ?