Mercato - Barcelone : Coutinho, Griezmann... Le Barça va prendre une décision radicale !

En grande difficulté financière, le FC Barcelone cherchera à réaliser une grosse vente cet hiver. Dans cette optique, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann semble être les principaux concernés.

Depuis plusieurs mois, le FC Barcelone traverse une période économique très délicate qui a été accentuée par la crise sanitaire dont l'impact sur les clubs de football a été très important. Par conséquent, le Barça a été contrait de réaliser des économies cet été en laissant filer plusieurs gros salaires comme ceux de Luis Suarez, Arturo Vidal ou Ivan Rakitic. Mais cela ne suffit pas. Afin d'équilibrer ses comptes et être en mesure de conserver Lionel Messi, le club blaugrana ambitionne donc de réaliser au moins une grosse vente cet hiver.

Griezmann ou Coutinho vendu cet hiver ?