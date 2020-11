Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un départ loin d'être acté pour ce joueur de Zidane ?

Très apprécié par Zinedine Zidane au Real Madrid, Lucas Vazquez est toujours dans le flou concernant son avenir, alors qu'il arrive en fin de contrat l'été prochain. Néanmoins, tout serait possible pour l'Espagnol...

Au fil des saisons, Lucas Vazquez s'est imposé comme l'un des éléments les plus utilisés de Zinedine Zidane au Real Madrid. A 29 ans, l'ailier espagnol a su obtenir la confiance du technicien français, mais a du mal à faire taire les critiques malgré des performances satisfaisantes. En fin de contrat l'été prochain, la prolongation de Lucas Vazquez ne serait notamment pas envisagée pour le moment, malgré la volonté de Zinedine Zidane de le conserver : « Il arrive toujours en premier sur le terrain. Il se donne à fond. Je l'ai toujours apprécié, j'ai toujours apprécié ce que Lucas fait sur le terrain. Il a l'occasion de montrer ce qu'il est. C'est un Canterano et Madrid l'a dans son cœur. Je suis heureux pour lui et pour l'équipe. Je ne pense pas que ce soit possible qu’il ne renouvelle pas son contrat. C'est un joueur qui est ici chez lui et le Real Madrid le sait. Lui et Nacho sont là depuis longtemps et il mérite de rester ici ». Si Lucas Vazquez serait à l'heure actuelle plus proche d'un départ, un indésirable du Real Madrid pourrait lui rendre service...

Une prolongation ne serait pas d'actualité pour Vazquez, mais...