Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un chouchou de Zinedine Zidane sur le départ ?

Publié le 25 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, le futur de Lucas Vazquez est incertain. Mais après six saisons au Real Madrid, l'attaquant espagnol devrait vraisemblablement faire ses bagages.

Les forces offensives du Real Madrid devraient être différentes la saison prochaine. Alors que les Merengue se sont séparés de Gareth Bale et James Rodriguez cette saison, le dégraissage devrait se poursuivre. Les champions d'Espagne prépareraient en effet les grandes manœuvres pour acquérir Kylian Mbappé ou Erling Braut Haaland. Afin d'y parvenir, le Real Madrid devrait encore se séparer de certains de ses joueurs. Mariano Diaz et Luka Jovic seraient indésirables aux yeux de Zinédine Zidane, et l'entraîneur français les pousserait vers la sortie.

Lucas Vazquez ne devrait pas être prolongé