Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça voit s'éloigner un énorme dossier...

Publié le 24 novembre 2020 à 23h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre depuis plusieurs mois, le FC Barcelone a longtemps fait de Lautaro Martinez sa priorité, mais l'Argentin semble plus proche que jamais de prolonger son bail à l'Inter Milan.

Longtemps en quête d'un avant-centre, le FC Barcelone a pendant de longues semaines fait de Lautaro Martinez sa priorité. Toutefois, l'Inter Milan s'est montré inflexible, refusant de négocier un transfert pour un montant inférieur à la clause libératoire de l'attaquant argentin, à savoir 111M€. Une somme hors d'atteinte pour le club blaugrana qui s'est par la suite tourné vers d'autres pistes comme celle menant à Memphis Depay, là aussi en vain. Toutefois, l'Inter Milan ne compte pas prendre de risque pour le futur en négociant pour prolonger le contrat de Lautaro Martinez.

La prolongation de Lautaro Martinez en excellente voie ?