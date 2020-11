Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lautaro Martinez passe à l’action !

Publié le 22 novembre 2020 à 10h00 par A.C.

L’entourage de Lautaro Martinez mettrait la pression sur l’Inter, qui souhaiterait prolonger l’attaquant pour éloigner les sirènes du FC Barcelone.

C’est un dossier qui traine depuis plus d’un an déjà. Le FC Barcelone souhaitait s’attacher les services de Lautaro Martinez pour remplacer Luis Suarez, mais s’est finalement cassé les dents sur l'inflexibilité de l’Inter. Cet échec n’a pas totalement douché les espoirs barcelonais, mais à Milan on est serein. Lautaro Martinez est en effet sous contrat jusqu’en 2023 et les Nerazzurri souhaitent prolonger son contrat, afin de s’assurer sa présence au cours des prochaines années.

Lautaro Martinez n’a pas oublié les 10M€ proposés par le Barça