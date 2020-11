Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Lautaro Martinez !

Publié le 19 novembre 2020 à 12h00 par A.C.

Tout ne serait pas perdu pour le FC Barcelone, avec Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme une des grandes priorités en attaque.

On pensait qu’en Catalogne, on avait finalement oublié Lautaro Martinez. Très apprécié par le FC Barcelone et favori de Lionel Messi, l’attaquant semblait en effet s’être définitivement éloigné après les échecs du dernier mercato. L’Inter étudierait d’ailleurs une prolongation de contrat fort lucrative pour le joueur de 23 ans, destiné donc à poursuivre son aventure en Lombardie. Pourtant, le Barça semblerait toujours garder un œil sur Lautaro Martinez, qui ne réalise d’ailleurs pas un début de saison très satisfaisant à l’Inter.

Ça coince entre Lautaro Martinez et l’Inter