Mercato - PSG : Nouvelle annonce de Christian Eriksen sur son avenir !

Publié le 19 novembre 2020 à 10h15 par T.M.

Aujourd’hui à l’Inter Milan, Christian Eriksen voit son avenir être au coeur des rumeurs. Annoncé dans le viseur du PSG, le Danois a fait le point.

Ayant rejoint l’Inter Milan en janvier dernier en provenance de Tottenham, Christian Eriksen ne devait pas à s’attendre une situation aussi compliquée en Lombardie. En effet, sous les ordres d’Antonio Conte, le Danois joue très peu. Face à cela, un départ à l’occasion du prochain mercato hivernal est évoqué. Un an après son arrivée à l’Inter, Eriksen pourrait donc se relancer ailleurs, et pourquoi pas au PSG. En effet, en Italie, la rumeur d’une arrivée au Parc des Princes fait de plus en plus parler. Ce mercredi, la presse transalpine en a d’ailleurs rajouté une couche concernant la possibilité de voir Leonardo proposer un échange avec Leandro Paredes.

« Nous verrons si quelque chose se passera ou non lorsque la fenêtre du marché s’ouvrira »