Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer pour Eriksen !

Publié le 18 novembre 2020 à 10h15 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée à l'Inter Milan, Christian Eriksen ne manquerait pas de propositions pour cet hiver, mais le PSG semble être sa destination privilégiée.

Toujours à l'affût pour réaliser de belles affaires sur un marché des transferts très impacté par la crise sanitaire, Leonardo surveille de près la situation de Christian Eriksen. Recruter un janvier dernier, l'international danois peine à s'imposer à l'Inter Milan et pourrait partir cet hiver, un an après son arrivée. Le PSG suit donc avec attention cette situation et pourrait offrir Leandro Paredes en échange de Christian Eriksen. Une transaction qui ne déplairait pas à l'Inter Milan.

Eriksen est très demandé, mais il préfère le PSG