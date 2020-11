Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un deal inattendu en préparation pour Eriksen ?

Publié le 17 novembre 2020 à 20h45 par La rédaction

Rangé dans la case des indésirables à l’Inter Milan et pisté par le PSG, Christian Eriksen pourrait quitter la Lombardie en janvier. Alors que le club ne voudrait pas le prêter, l’idée d’un échange gagne du terrain, désormais avec un club de Premier League.

Le chemin de croix de Christian Eriksen en Serie A semble voué à bientôt s’arrêter. Débarqué en janvier dernier depuis Tottenham, le Danois ne s’est pas adapté à l’Inter Milan. Pire encore, malgré de nombreuses relances, Antonio Conte n’est toujours pas satisfait, et ne compterait plus l’utiliser. Désormais, la question ne serait presque plus de savoir quand Eriksen quittera l’Inter, mais plutôt où ira-t-il se relancer. Plusieurs écuries se sont déjà positionnées, comme le Bayern Munich ou le PSG. Le meneur de jeu a toujours la côte, et en interne, la tendance serait à une séparation totale.

Un échange Eriksen-Xhaka ?