Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un choix fort fait par Eriksen ?

Publié le 16 novembre 2020 à 23h45 par A.C.

Christian Eriksen, en difficulté à l’Inter et suivi par le PSG ou encore le Bayern Munich, ne voudrait plus faire de faux pas.

Pour le moment, ce n’est pas ce qu’on peut appeler un pari gagné. A l’Inter depuis moins d’un an, Christian Eriksen n’a toujours pas su trouver sa place et son profil ne plairait tout simplement pas à Antonio Conte, son entraineur. Sa situation n’a pas manqué d’alerter plusieurs clubs, comme le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich, ainsi que plusieurs écuries de Premier League. Eriksen a d’ailleurs plusieurs fois exprimé son mécontentement dans les médias danois, ce qui n’a pas vraiment plus à l’Inter et à Conte.

Eriksen veut montrer sa véritable valeur à Conte