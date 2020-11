Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane totalement dépassé pour la nouvelle sensation européenne ?

Publié le 16 novembre 2020 à 19h00 par A.C.

Dominik Szoboszlai, milieu du RB Leipzig, est actuellement l’un des jeunes joueurs les plus convoités d’Europe.

Il n’a que 20 ans, mais les grands d’Europe se l’arrachent déjà. Dominik Szoboszlai fait énormément parler de lui en ce moment et certains observateurs assurent que, comme Erling Braut Haaland, il devrait être la prochaine grosse vente du RB Salzbourg. D’après les informations de AS , Zinedine Zidane souhaiterait l’attirer au Real Madrid, mais Szoboszlai aurait également tapé dans l’œil de la Juventus, du Bayern Munich et de plusieurs clubs de Premier League.

Le Milan AC largement devant pour Szoboszlai