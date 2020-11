Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette révélation à 24M€ pour cette nouvelle piste de Zidane

Publié le 15 novembre 2020 à 10h30 par H.K.

De plus en plus en vue depuis le début de la saison sur la scène européenne, Dominik Szoboszlai voit plusieurs cadors européens se manifester pour sa signature. Et Zinedine Zidane pourrait bien avoir une grosse carte à jouer pour faire signer l’international hongrois au Real Madrid…

Zinedine Zidane pourrait bien tenter un gros coup sur le mercato. A la recherche d’un nouveau profil offensif pour le Real Madrid, le Français aurait jeté son dévolu sur Dominik Szoboszlai, qui ne cesse d’impressionner avec le Red Bull Salzbourg. L’international hongrois, qui a qualifié sa nation pour l’Euro 2020 grâce à un but dans les arrêts de jeu face à l’Islande, ne cesse de briller sur la scène européenne, lui qui enchaîne également les bonnes performances en Ligue des Champions. Et Zizou pourrait bien avoir une grosse carte à jouer dans ce dossier…

Une clause libératoire qui attire