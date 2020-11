Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette explication sur l’arrivée avortée d’Haaland !

Publié le 15 novembre 2020 à 9h30 par T.M.

Alors que l’Europe s’arrache aujourd’hui Erling Braut Haaland, le FC Barcelone aurait pu se l’offrir il y a quelques mois déjà. Alors que le club catalan en a décidé autrement, Javier Bordas, ancien dirigeant du Barça, en dit plus.

A seulement 20 ans, Erling Braut Haaland n’en finit plus d’impressionner avec le Borussia Dortmund. Annoncé comme la future référence au poste de buteur, le Norvégien a un avenir en or qui s’offrirait à lui. Alors que cela pourrait d’ailleurs s’écrire du côté du Real Madrid, qui rêve de l’actuel joueur de Lucien Favre, le FC Barcelone aurait d’ores et déjà pu compter sur ce talent. Dernièrement, Ariedo Braida, ancien conseilleur du Barça, révélait : « J'étudiais les joueurs et j'ai noté des noms comme Haaland, du Borussia Dortmund, quand il jouait à Rosenborg. Mais au club, ils m'ont dit non, qu'il n'avait pas le profil du Barça ».

Le Barça et Haaland incompatibles ?