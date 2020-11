Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités sur le retour avorté de Neymar au Barça !

Publié le 15 novembre 2020 à 8h45 par H.G.

Alors que Neymar souhaitait effectuer son retour au FC Barcelone à l’été 2019, l’ancien dirigeant du club catalan Javier Bordas a confirmé la volonté du Barça de rapatrier son ancien numéro 11 à l’époque.

Arrivé au PSG en 2017, Neymar souhaitait quitter le club de la capitale lors du mercato estival 2019, soit deux ans après son arrivée dans la capitale française. Alors malheureux à Paris, l’international brésilien voulait effectuer son grand retour au FC Barcelone, le club qu’il avait quitté deux ans auparavant. Seulement voilà, au terme d’un rocambolesque feuilleton qui a duré tout l’été, avec notamment deux rencontres au sommet organisées à Paris, Neymar est finalement resté au PSG. En effet, faute de moyens financiers suffisants, le Barça n’est jamais parvenu à trouver un accord avec Leonardo, qui avait fixé des prétentions élevées pour laisser filer le Brésilien et qui refusait toutes les propositions d’échanges de joueurs formulées par le Barça. Un peu plus d'un an après, Neymar est désormais pleinement épanoui au PSG et à Paris, au point de désormais vouloir y prolonger son contrat comme le10sport.com vous l’a révélé, bien qu’aucune offre concrète ne lui ait encore été formulée. Et de son côté, Javier Bordas est revenu sur le feuilleton de 2019, l’ancien dirigeant du FC Barcelone affirmant que le retour de Neymar ne s’est joué qu’à peu de choses.

« Nous étions si proches que Neymar pensait qu'il allait venir »