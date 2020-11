Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel choix doit faire Neymar pour son avenir ?

Publié le 15 novembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Entre les rumeurs qui annoncent que Neymar voudrait prolonger au PSG et celles qui assurent le contraire, tout en passant par les options qui se présenteraient à lui quant à un retour au FC Barcelone ou d’un nouveau challenge à la Juventus, quelle décision doit prendre la star du PSG ? C’est notre sondage du jour !

Le PSG se trouve dans une situation délicate. D’une part parce que financièrement parlant, le club de la capitale ne traverse pas une période florissante en grande partie en raison des répercussions du Covid-19. Et d’une autre, car l’avenir de plusieurs de ses cadres n’est pas assuré. C’est le cas de Angel Di Maria, de Julian Draxler et de Juan Bernat dont les contrats expireront en juin prochain ainsi et surtout ceux de Kylian Mbappé et de Neymar à qui seule une année restera sur leurs contrats respectifs une fois la saison terminée. Une ouverture en or pour leurs courtisans. D’après SPORT , Neymar n’aurait pas oublié le FC Barcelone et ne penserait pas vraiment à prolonger son bail courant jusqu’en juin 2022. Cet intérêt serait réciproque puisque la star auriverde serait toujours un rêve du FC Barcelone. Le média ibérique a d’ailleurs révélé samedi qu’un chèque de 100M€ pourrait s’avérer suffisant. Mais qu’en est-il réellement ?

Le Barça, la Juventus ou le PSG ? Les jeux sont ouverts pour Neymar !