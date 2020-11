Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Luis Suarez sur son départ du Barça !

Publié le 15 novembre 2020 à 19h30 par Dan Marciano mis à jour le 15 novembre 2020 à 19h57

Luis Suarez est revenu sur son départ du FC Barcelone lors du dernier mercato estival, mais aussi sur son adaptation à l’Atlético.

Arrivé en juillet 2014 en Catalogne, Luis Suarez a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Après la débâcle en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (défaite 8-2), le FC Barcelone a procédé à de nombreux changements et notamment au poste d’entraineur. Exit Quique Setién, remplacé par Ronald Koeman qui est arrivé avec des idées bien claires. Le technicien néerlandais a voulu se séparer de nombreux joueurs et notamment de Luis Suarez. Annoncé proche de la Juventus durant le dernier mercato estival, l’attaquant uruguayen a finalement rejoint l’Atlético. Un départ qui laisse des regrets du côté du FC Barcelone.

« Lorsqu'ils vous ferment une porte, cinq géants l'ouvrent en valorisant le travail, le professionnalisme et la trajectoire »