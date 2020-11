Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, Koeman… Les dessous de l’été agité de Griezmann

Publié le 15 novembre 2020 à 5h30 par T.M.

Au terme d’une première saison compliquée à Barcelone, Antoine Griezmann est finalement resté en Catalogne. Un été agité à propos duquel on en saurait un peu plus.

Arrivé au FC Barcelone en 2019, Antoine Griezmann a rapidement déchanté en Catalogne. En effet, sous le maillot blaugrana, le Français a éprouvé les plus grandes difficultés à trouver sa place, que ce soit sous les ordres d’Ernesto Valverde ou de Quique Setien. Dans cette situation, des questions se sont posées concernant un possible départ de Griezmann, un an seulement après son arrivée. En plein doute, le joueur du Barça avait finalement été rassuré par sa direction lors d’une réunion en juillet dernier. Mais ça ne serait pas tout…

Griezmann convaincu de rester