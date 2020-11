Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait fixé pour Christian Eriksen !

Publié le 14 novembre 2020 à 17h15 par B.C.

En difficulté à l'Inter Milan, Christian Eriksen devrait bel et bien quitter le club cet hiver, à condition que les Nerazzurri s'y retrouvent dans l'opération. Explications.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid ou du PSG l'année dernière, Christian Eriksen a finalement rejoint l'Inter Milan en janvier 2020. Une décision qu'il regrette très certainement aujourd'hui. Le Danois peine à s'imposer sous les ordres d'Antonio Conte et l'a fait savoir récemment au micro de TV2 : « Pour le moment, je ne vis pas ce dont j'avais rêvé. Les choses ne vont pas bien pour l'Inter. (…) C'est une situation étrange, les fans veulent me voir jouer mais l'entraîneur a d'autres idées et je dois le respecter ». Un départ serait donc à l'ordre du jour pour le joueur de 28 ans, toujours dans le viseur de Leonardo, et la tendance se confirme une nouvelle fois ce samedi.

L'Inter aurait fixé ses conditions