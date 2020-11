Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau craquage de Christian Eriksen !

Publié le 13 novembre 2020 à 19h45 par A.C.

En difficulté à l’Inter, Christian Eriksen a une nouvelle fois poussé un coup de gueule concernant sa situation.

Le torchon brûle, entre Christian Eriksen et Antonio Conte. Le Danois ne semble en effet pas rentrer dans les plans du coach de l’Inter et il a d’ailleurs publiquement exprimé son mécontentement, en marge d’un rassemblement de sa sélection. « Pourquoi je ne joue pas ? C’est une question qu’il faut poser à Antonio Conte. C’est lui l’entraineur et c’est lui qui prend les décisions, appelle-le et parle lui » a lancé Eriksen. Un signal fort qui n’a pas manqué d’alerter certains de ses anciens courtisans, comme le Paris Saint-Germain, qui a déjà été lié au milieu de terrain lors du dernier mercato.

« Les choses ne vont pas bien pour l'Inter »