Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’incroyable craquage d’Eriksen !

Publié le 30 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

Christian Eriksen semble plus qu’agacé par sa situation à l’Inter, où il ne joue que très peu.

Le Serie A a-t-elle déjà eu raison de Christian Eriksen ? Voilà un peu moins d’un an que le Danois a décidé de quitter Tottenham pour rejoindre l’Inter... ou il ne joue que très peu. Antonio Conte ne semble en effet pas vraiment l’apprécier et même récemment, lorsqu’il lui a donné sa chance, Eriksen l’aurait déçu. Ainsi, le milieu pourrait être l’un des gros dossiers de cet hiver et le Paris Saint-Germain garderait un œil sur lui, tout comme le Bayern Munich.

« Pourquoi je ne joue pas ? Appelle Conte et demande-lui »