Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le mystère Christian Eriksen...

Publié le 29 octobre 2020 à 22h15 par A.C.

Arrivé l’hiver dernier à l’Inter en provenance de Tottenham, Christian Eriksen rencontre les plus grandes difficultés en Italie.

Il n’y a pas si longtemps que ça, Christian Eriksen était considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe et participait notamment à une finale de Ligue des Champions, avec Tottenham. Depuis, on dirait que le Danois n’est plus que l’ombre de lui-même. Arrivé en grande pompe à l’Inter il s’est heurté à la tactique d’un Antonio Conte qui ne semble pas du tout être l’un de ses premiers fans. Il enchaine ainsi les prestations décevantes, alors même qu'il continue à exceller avec sa sélection ! Le Paris Saint-Germain aurait ainsi flairé le bon coup, tout comme le Bayern Munich, qui continueraient à suivre Eriksen depuis la fin du dernier mercato.

Eriksen, le nouveau Bergkamp de l’Inter ?