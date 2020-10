Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette sotie surprenante sur le départ de Bartomeu...

Publié le 29 octobre 2020 à 21h00 par La rédaction

Josep Maria Bartomeu vient de donner sa démission de la présidence de Barcelone. Mais après le match de Ligue des Champions contre la Juventus, Sergi Roberto avait autre chose en tête que d’évoquer le cas de son ex-président.

Après cinq ans à la tête de Barcelone, Josep Maria Bartomeu n’est plus le président des Blaugrana depuis mardi. Il a, en effet, annoncé sa démission lors d’une conférence de presse. Depuis plusieurs mois déjà, Bartomeu était la cible de critiques sur la gestion du club, et le feuilleton Lionel Messi de cet été n’a pas arrangé les choses. Le désormais ex-président de Barcelone avait aussi essuyé des critiques après les problèmes financiers du club catalan. Mais, alors que Barcelone disputait, ce mercredi, son premier match depuis la démission de Bartomeu, certains joueurs n’avaient pas la tête à évoquer leur ancien président, à l’image de Sergi Roberto.

« Nous avons dépassé tout cela »