Mercato - Barcelone : Messi, le cadeau de départ de Bartomeu ?

Publié le 28 octobre 2020 à 19h30 par A.C.

Avec son départ, Josep Maria Bartomeu pourrait rendre un grand service au FC Barcelone.

C’est officiel depuis mardi. Josep Maria Bartomeu n’est plus le président du FC Barcelone. Plusieurs sources en Catalogne ont en effet annoncé la nouvelle, avant que Bartomeu n’organise lui-même une conférence de presse pour expliquer sa démarche. « J'apparais aujourd'hui pour vous communiquer ma démission et celle du reste du comité de direction » a expliqué le désormais ancien président du Barça. « C'est une décision réfléchie, sereine, conjointe et approuvée par tous mes collaborateurs ». Une décision qui a toutefois surpris, parce que le même Bartomeu annonçait en marge de la défaite dans le Clasico face au Real Madrid (1-3) : « Je crois que ce serait le pire moment pour abandonner le Barça ». Cela vient toutefois de longs mois de critiques violentes à l’encontre de Bartomeu ainsi que de la direction actuelle du Barça. Cela a d’ailleurs notamment été le cas avec Lionel Messi, qui a tiré à boulets rouges sur son président cet été, lorsqu’il a tout fait pour claquer la porte.

Bartomeu laisse un Barça en ruine

Ce départ est un peu un cadeau empoisonné. Josep Maria Bartomeu quitte en effet un FC Barcelone à la dérive, avec des gros problèmes d’argent et face à un énorme problème : la fin de contrat de Lionel Messi. Si El Confidencial explique ce mercredi que le départ de Bartomeu pourrait relancer l’avenir de Messi, tout semble encore possible. La piste Manchester City serait toujours chaude, à en croire le média espagnol. Là-bas, Messi pourrait non seulement retrouver Pep Guardiola et Sergio Aguero, mais également lancer un signal clair à tous ceux qui pensent qu’il ne pourrait pas réussir loin du FC Barcelone.

