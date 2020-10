Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Sans Bartomeu, un coup de tonnerre est toujours possible pour Messi !

Publié le 28 octobre 2020 à 8h30 par B.C.

Ce mardi soir, Josep Maria Bartomeu a présenté sa démission de la présidence du FC Barcelone. En conflit ouvert avec la direction, Lionel Messi pourrait donc revoir sa position concernant son avenir. Néanmoins, la piste Manchester City resterait d'actualité dans l'esprit de l'Argentin.

Lionel Messi a finalement remporté sa guerre contre Josep Maria Bartomeu. Dans la tourmente après la dernière saison médiocre du FC Barcelone et le feuilleton Messi durant le mercato estival, le président catalan a démissionné de son poste ce mardi soir. Bartomeu a préféré partir avant l'organisation d'un référendum dans les prochains jours pour décider de son sort, une décision qui pourrait relancer l'avenir du sextuple Ballon d'Or. Ce dernier n'a jamais caché ses désaccords avec sa direction et avait publiquement la politique sportive du club au moment d'annoncer à Goal sa décision de ne pas partir. Lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2021, Lionel Messi va donc prochainement devoir trancher pour la suite de sa carrière, et deux options seraient prises en considération par l'attaquant.

Le Barça sans Bartomeu... ou à Manchester City avec Guardiola et Agüero ?