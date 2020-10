Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, la clé du recrutement du Barça !

Publié le 28 octobre 2020 à 4h45 par T.M.

A Barcelone, Antoine Griezmann n’y arrive vraiment pas. Face à cela, le Français pourrait finalement au club catalan de préparer l’avenir. Explications.

Recruté en 2019 , Antoine Griezmann rêvait d’enfin pouvoir jouer pour le FC Barcelone. Un rêve qui a rapidement tourné au cauchemar pour le Français. Pas vraiment attendu par le vestiaire, qui espérait plutôt un retour de Neymar, le joueur de 29 ans a eu du mal à trouver sa place sur le terrain. Et aujourd’hui encore, malgré l’arrivée de Ronald Koeman, ces difficultés perdurent. Baladé un peu partout sur le terrain, Griezmann peine à montrer tout son talent comme il peut le faire avec l’équipe de France quand les clés du camion lui sont confiées. Face à cela, certains n’hésitent pas à déjà remettre en question l’avenir de l’ancien de l’Atlético de Madrid en Catalogne.

Le mercato débloqué par Griezmann ?