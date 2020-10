Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a trouvé la solution magique pour Mbappe !

Publié le 28 octobre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est régulièrement annoncé sur le départ, le PSG aurait contacté Zinedine Zidane, ce qui pourrait relancer l'avenir de l'attaquant français.

Dans les prochaines semaines, l'avenir de Kylian Mbappé sera au cœur des toutes les attentions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant de 21 ans prend fin en 2021 et le PSG cherchera à le prolonger afin d'éviter de se retrouver en position de faiblesse l'été prochain dans les négociations avec les clubs intéressés. En quête d'arguments pour convaincre son joueur de rester, le club de la capitale pourrait ainsi frapper fort.

Attirer Zidane pour mieux conserver Mbappé ?