Mercato - PSG : Un séisme en interne provoqué par l'arrivée de Zinedine Zidane ?

Publié le 27 octobre 2020 à 11h30 par Bernard Colas mis à jour le 27 octobre 2020 à 11h32

Pour oublier Thomas Tuchel, l'état-major qatari rêverait de nommer Zinedine Zidane à la tête du PSG. Une arrivée qui ferait grand bruit, et qui pourrait bouleverser le club de la capitale. Explications.

Sous contrat jusqu'en juin 2021, Thomas Tuchel ne se fait guère d'illusion pour son avenir. Après avoir publiquement critiqué la politique de recrutement menée par Leonardo, l'Allemand est entré en guerre avec le directeur sportif du PSG, et dans ces conditions, difficile de l'imaginer rempiler pour quelques saisons supplémentaires. Pour autant, Thomas Tuchel n'a pas à s'inquiéter pour la suite de sa carrière comme vous l'a révélé le 10 Sport ce lundi. D'après nos informations, l'entraîneur parisien aurait déjà été approché par quelques écuries anglaises afin de connaître ses intentions pour la saison prochaine. À Paris, les noms se multiplient aussi pour sa succession. Massimiliano Allegri apparaît comme la priorité de Leonardo, l'ancien coach de la Juventus étant proche de ce dernier et discutant régulièrement avec, comme nous vous l'indiquions il y a quelques mois. Mauricio Pochettino et Thiago Motta sont aussi annoncés parmi les prétendants, mais au sein de l'état-major du PSG, on rêve d'un autre homme.

Zidane, rêve qatari

Le 24 avril dernier, le10sport.com vous révélait les plans de Doha pour la succession de Thomas Tuchel. Si Pep Guardiola apparaît sur la short-list des Qataris, Zinedine Zidane voit également son nom être inscrit dessus. Son principal conseiller Alain Migliaccio œuvrerait d'ailleurs en coulisses pour sa venue au PSG. Le statut du Ballon d'Or 1998 permettrait au Paris Saint-Germain d'affoler une nouvelle fois la planète football après les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé en 2017, et selon les dernières informations d'Eduardo Inda, le Qatar n'aurait pas abandonné ce rêve. Ces derniers jours, l'avenir de Zidane a beaucoup fait parler en Espagne après la défaite du Real Madrid en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk (2-3). S'il est parvenu à inverser la tendance après un succès contre le Barça (3-1) ce week-end, l'entraîneur français restera dans le collimateur de sa direction à l'avenir si les résultats merengue ne suivent pas, et du côté de Doha, ce n'est pas passé inaperçu comme l'a expliqué ce lundi soir le directeur d' OK Diario dans l'émission El Chiringuito : « Il y a un club qui suit Zidane depuis plusieurs années et qui l'appelle systématiquement. Ce club, c'est le PSG, qui lui a récemment dit que s'il quitte le Real Madrid, un projet sportif est à sa disposition, avec l'argent qu'il veut. » Une arrivée qui pourrait avoir de lourdes conséquences au sein du club de la capitale française.

Avec Zidane, l'avenir de Mbappé relancé ?

Sans Zidane, le Real Madrid perdrait un atout de taille dans le dossier Mbappé. L'international français très courtisé sur le marché rêve de rejoindre un jour le club espagnol, mais aussi d'évoluer sous les ordres de l'une de ses idoles. En cas de départ de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé pourrait donc décider de changer ses plans pour son avenir en rejoignant une autre écurie, ou en restant tout simplement au Paris Saint-Germain. « Les dirigeants parisiens savent que si Zidane part, ce sera plus compliqué pour Mbappé d'aller au Real Madrid », a d'ailleurs précisé Eduardo Inda ce lundi soir.

Quid de Leonardo ?