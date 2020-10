Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann au cœur d'une opération colossale lancée par Aulas ?

Publié le 27 octobre 2020 à 10h00 par B.C.

En difficulté au FC Barcelone, Antoine Griezmann perdrait du crédit aux yeux de Ronald Koeman. Le Néerlandais serait d'ailleurs disposé à se séparer du champion du monde tricolore cet hiver, et cela n'aurait pas échappé à l'Olympique Lyonnais, conscient de l'intérêt du Barça pour Memphis Depay...

On pensait les problèmes d'Antoine Griezmann réglés avec l'arrivée de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, mais il n'en est rien. Le Néerlandais a décidé de se passer des services de l'attaquant tricolore ce week-end pour le Clasico face au Real Madrid (défaite 1-3) après en avoir fait de même quelques jours auparavant en Ligue des champions, contre Ferencvaros (victoire 5-1). Recruté pour 120M€ la saison dernière, Antoine Griezmann n'arrive donc toujours pas à s'imposer en Catalogne, ce qui pourrait avoir une incidence majeure sur son avenir, le Barça cherchant par tous les moyens à renflouer ses caisses, et ce n'est pas Ronald Koeman qui devrait le retenir.

L'OL prêt à tenter un gros coup avec... Griezmann ?