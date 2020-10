Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Avant même son arrivée au Barça, Koeman avait bouclé un énorme coup !

Publié le 27 octobre 2020 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il soit arrivé sur le banc du Barça il y a quelques semaines, Ronald Koeman avait déjà rendu un sacré service aux Catalans pour Frenkie De Jong.

Durant le mois de janvier 2019, Frenkie De Jong s'est retrouvé au cœur d'une lutte entre le PSG, Manchester City et le FC Barcelone. Auteur d'une magnifique saison avec l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain hollandais ne manquait pas de convoitises mais a finalement opté pour le Barça. Et Ronald Koeman, alors sélectionneur des Pays-Bas a eu son rôle dans ce dossier. Désormais entraîneur du club catalan, le technicien batave doit encore moins regretter d'avoir glissé ses conseils à Frenkie De Jong qui raconte comme son aîné l'a aidé.

Koeman a conseille le Barça à De Jong